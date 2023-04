O wyłowieniu z Wisłoka ciała młodego mężczyzny policjanci zostali poinformowani w sobotę ok. godz. 12.20. - Nurkowie wyłowili ciało na wysokości mostu kolejowego. Na miejsce przyjechał prokurator, w tej chwili ustalana jest tożsamość osoby wydobytej z rzeki - powiedział PAP Bartosz Wilk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.



Ciało odnalazła Grupa Specjalna Płetwonurków RP. Sekcja zwłok ma wykazać, czy to ciało nastolatka, który 14 marca wbiegł do Wisłoka uciekając przed policjantami. Funkcjonariusze chcieli pomóc chłopakowi wydostać się z rzeki, ale porwał go silny nurt.

Rzeszów. Z Wisłoka wyłowiono ciało młodego mężczyzny

- Na odnalezienie ciała czekali rodzice, którzy do samego końca wierzyli w nasz zespół. Z uwagi na zmienne warunki lustra wody i pogodę podchodziliśmy do sprawy trzykrotnie - powiedział w rozmowie z Rzeszow-news.pl Maciej Rokus z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP.

Śledztwo ws. 17-latka prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. 14 marca policjanci patrolujący radiowozem bulwar zauważyli siedzącego na ławce nastolatka z kapturem na głowie. Chcieli go wylegitymować, ale chłopak zaczął uciekać. W trakcie ucieczki wskoczył do Wisłoka. Do tej pory nie udało się go odnaleźć.

