Bulwersującą sprawę opisała "Gazeta Krakowska". Ksiądz na lekcjach religii odniósł się do tematu Halloween. Dzieci, które obchodzą to święto, bawią się zbieraniem cukierków i robieniem psikusów. Katecheta miał straszyć je piekłem i diabelską zemstą.

Gorlice. Ksiądz straszył dziewczynki poronieniem

Miał również twierdzić, że w czasie Halloween gwałcone są dziewczynki. Uczennicom groził poronieniem w przyszłości. To tylko część oskarżeń sformułowanych przez rodziców, którzy złożyli oficjalną skargę u dyrektora szkoły. Katecheta miał także rzucać w podopiecznych gąbką i kredą, a także przeklinać na lekcji. W rezultacie dzieci były coraz częściej wypisywane z lekcji religii.

Dyrekcja szkoły potwierdziła wpłynięcie pisma do placówki, ale oświadczyła, że sprawa jest traktowana obecnie jako wewnętrzny problem. Wojciech Zapłata, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Gorlicach poinformował o krokach, jakie poczynił w tej sprawie. - Zobowiązywaliśmy dyrektora podległej nam placówki do pilnego podjęcia działań w celu wyjaśnienia tego niedopuszczanego naszym zdaniem zachowania katechety - przekazał.

Według nieoficjalnych informacji "Gazety Krakowskiej" "zostały przeprowadzone rozmowy dyscyplinujące nauczyciela, jak również sprawą zainteresowano jego parafialnego przełożonego". "Postępowanie katechety to również traumatyzowanie dzieci. W preambule ustawy Prawo Oświatowe czytamy, że szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności" - pisze "GK".

Źródło: Radio ZET/"Gazeta Krakowska"