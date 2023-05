"Przyzwyczaił się do bólu". Jedyna taka specjalistka w Polsce wie, jak cierpiał Kamilek

Jedyny przypadek dziecka oparzonego, który utkwił mi w głowie i pozostanie ze mną do końca życia, to jest maltretowany Kamilek - przyznała jedyna w Polsce psychotraumatolog Jolanta Golianek, zajmująca się pacjentami w chorobie oparzeniowej. Ekspertka wie, jak bardzo 8-latek z Częstochowy cierpiał, bo sama doznała kiedyś poważnych oparzeń w wyniku zapalenia ciała. Dodała też, że chłopiec "w pewnym sensie przyzwyczaił się do bólu, który znosił w ciszy".