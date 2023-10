Policja zwróciła się do osób, które wybierają się na cmentarze, aby stosowały się do jej apeli oraz alertów RCB. Rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku kom. Karina Kamińska ostrzegła, by w związku z trwającymi poszukiwaniami Grzegorza Borysa, nie skracać drogi dojścia w rejon cmentarzy przez tereny leśne.