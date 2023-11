Afera w liceum, dyrektorka na dywaniku. "Wydaje się to bardzo nielegalne"

W II Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie zamontowano monitoring w toaletach. Uczniowie zaprotestowali, ponieważ według nich kamery są skierowane w stronę kabin, co narusza ich prawo do poszanowania intymności.

Sprawę na TikToku nagłośnił absolwent II LO w Szczecinie Dawid Hamera. - Sam pomysł montowania kamer w toaletach wydaje się być bardzo nielegalny [...] Według mnie to bardzo duże naruszenie wolności osobistej - powiedział. Jak się okazało, kamery to nie wszystko. Hamera dodał, że w szkole wprowadzono również specjalne dzienniki “wyjść do toalet”.

Kamery w toaletach w II LO w Szczecinie

Dyrekcja tłumaczy, że monitoring ma ukrócić wandalizm i palenie e-papierosów w toaletach. Jeden z członków rady rodziców przyznał w rozmowie z portalem wSzczecinie.pl, że to na ich wniosek zamontowano kamery, ale monitoring nie rejestruje wnętrza kabin.

Władze Szczecina nie wiedziały, że dyrektorka zamontowała monitoring w toaletach. - Zaprotestowali uczniowie. I urząd miasta nakazał natychmiastowe wyłączenie monitoringu a dyrektorkę wezwał do siebie - poinformowała Marta Kufel z urzędu miasta w Szczecinie w rozmowie z reporterem Radia ZET Miłoszem Gocłowskim.

Marta Kufel dodała, że wydział oświaty szczecińskiego magistratu niezwłocznie po otrzymaniu sygnału o zamontowaniu kontrowersyjnego monitoringu w toalecie II Liceum Ogólnokształcącego skontaktował się z dyrekcją szkoły. - Poprosił o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz wyłączenie systemu i dokładnie zasłonięcie kamer - zaznaczyła przedstawicielka szczecińskiego magistratu. Wciąż nie wiadomo, kiedy monitoring zostanie zdemontowany.

Źródło: Radio ZET/wSzczecinie.pl