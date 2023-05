Tragedia w okolicach elektrowni. "Na miejscu znalezione zostały zwłoki"

Do tragedii doszło w środę ok. godz. 8 przy ulicy Szczawiowej w okolicy Elektrowni Pomorzany w Szczecinie. Więcej informacji przekazał w rozmowie z PAP oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie st. kpt. Franciszek Goliński.

Pożar w Szczecinie. Nie żyje jedna osoba

- Pożar został szybko ugaszony, bo to nie był duży budynek. Na miejscu znalezione zostały zwłoki. Nie jest to dziecko, a osoba dorosła. Ale nie posiadamy jeszcze informacji co do płci lub wieku - powiedział.

Na miejscu działają cztery zastępy straży pożarnej. Przyczyny oraz dokładne okoliczności pożaru nie są jeszcze znane i będą dopiero ustalane przez właściwe służby.

Jak możemy przeczytać na lokalnym portalu wszczecinie.pl, zabudowa w okolicy, w które wybuchł pożar, zdominowana jest głównie przez infrastrukturę przemysłową - hale, magazyny, ale też altany i pustostany. Często przebywają w nich osoby w kryzysie bezdomności.

- Jest to codzienność w tym miejscu. Osób bezdomnych jest dużo, zamieszkują stare altany, bo jako takich ogrodów działkowych przy samej Szczawiowej jest mało albo prawie wcale. Na co dzień bezdomni w tym miejscu nikomu nie przeszkadzają - mówiła w rozmowie z serwisem administratorka hali przy Szczawiowej.

RadioZET.pl/PAP/wszczecinie.pl