Do zdarzenia doszło w niedzielę kilkanaście minut przed godz. 16 w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba – poinformował rzecznik prasowy KW PSP w Szczecinie mł. bryg. Tomasz Kubiak. Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, chodzi o obiekt Akademii Sztuki.

Eksplozja podczas przeprowadzania doświadczenia na uczelni w Szczecinie

- Podczas przeprowadzania doświadczenia doszło do wybuchu, w wyniku którego poparzone zostały trzy kobiety – przekazał strażak.

- Jedna kobieta w wieku ok. 20 lat w ciężkim stanie, z poparzeniami 90 proc. powierzchni ciała, została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR. 33-latka i 40-latka z poparzeniami klatki piersiowej i twarzy zostały przetransportowane do szpitali karetkami - poinformowała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Paulina Heigel.

Ponadto, z informacji przekazanych przez mł. bryg. Kubiaka wynika, że przed przyjazdem zastępu straży pożarnej z budynku ewakuowało się jeszcze 15 osób. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

RadioZET.pl/PAP