Szokujące kulisy interwencji policji. Oddali 17 strzałów do chorego na schizofrenię

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Poznaniu w czerwcu 2022 roku. Matka 36-letniego mężczyzny zawiadomiła wówczas policję, że syn groził, że popełni samobójstwo. Wiadomo, że ranił się kilkukrotnie nożem i wyszedł z domu.

Policjanci znaleźli zakrwawionego 36-latka na ulicy Gorzysława. "Gazeta Wyborcza" ustaliła, że mundurowi nie obezwładnili mężczyzny, a gdy ten ruszył w ich stronę, sięgnęli po broń i zaczęli strzelać w jego kierunku z bliskiej odległości.

Poznań. Policjanci oddali 17 strzałów do chorego na schizofrenię

Z relacji "GW" wynika, że 36-latek krzyczał, że ma noż, ale w rzeczywistości wyrzucił go jeszcze przed przyjazdem policjantów. W pewnym momencie klęczał na chodniku. Mimo to policjanci oddali do niego 17 strzałów, trafiając pięciokrotnie. Mieli też pałki, miotacz gazu oraz psy służbowe w radiowozie.

Rannego mężczyznę paralizatorem obezwładnił następny wezwany patrol. 36-latek trafił do szpitala, gdzie lekarzom udało się uratować mu życie.

"Prokuratura zarzuca policjantom przekroczenie uprawnień oraz spowodowanie obrażeń ciała. Nie przyznają się do winy, korzystają z prawa do milczenia. Nadal pracują w policji, przełożeni ich nie zawiesili. Proces zacznie się pod koniec marca" - informuje "Gazeta Wyborcza".

Portal Interia podaje, że gdy funkcjonariusze usłyszeli zarzuty, zostali tymczasowo zawieszeni w pełnieniu służby. Gdy okres zawieszenia minął, policjanci wrócili do pracy.

RadioZET.pl/ Gazeta Wyborcza/ Interia