Tak mogło wyglądać zabójstwo 6-latki z Redy. Prokuratura podaje wersję zdarzeń

Koszmarne wieści płyną z województwa pomorskiego, gdzie 32-letni mężczyzna - wg. śledczych - zabił swoją 6-letnią córkę, a następnie popełnił samobójstwo. Do makabrycznego zdarzenia doszło w minioną sobotę. W poniedziałek prokuratura podała nowe informacje w tej sprawie.

Tragedia w Redzie. Prokuratura ma nowe ustalenia

Portal onet.pl, powołując się na prok. Mariusza Duszyńskiego, informuje, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa dziewczynki w Redzie. Więcej informacji ujawni sekcja zwłok, którą zaplanowano na 2 sierpnia.

Duszyński przekazał, że do tej pory udało się ustalić, że 32-latek po zabójstwie córki miał się skontaktować z matką. Wiadomo, że napisał do kobiety SMS o treści: "Zrobiłem coś strasznego". To ją przeraziło i zdecydowała się odwiedzić syna.

- Między godziną 17 a 18 pojechała do mieszkania do Redy. To było zamknięte, ale kobieta miała swój klucz. Gdy weszła do środka, zobaczyła swoją nieżywą wnuczkę, a także syna, który leżał zakrwawiony w łazience - informuje onet.pl.

Ciało 6-latki z Redy znalazła jej babcia

Gdy kobieta znalazła 32-latka, ten wciąż jeszcze żył. Na miejscu pojawił się zespół medyków, który podjął reanimację. Ta była jednak nieskuteczna. Wezwano też żandarmerię, ponieważ mężczyzna był czynnym żołnierzem.

Prok. Duszyński wyjaśnił, że na szyi dziewczynki były liczne rany od ciosów nożem, a samo mieszkanie było zakrwawione. W trakcie jego przeszukania znaleziono też zwłoki psa, pitbulla, który również zginął od ran zadanych ostrym narzędziem. Zabezpieczono pięć noży, które mogą stanowić potencjalne narzędzia zbrodni.

Morderstwo w Redzie. "Najbardziej prawdopodobna wersja zdarzeń"

Zdaniem prokuratury najbardziej prawdopodobna wersja zdarzeń to ta, że 32-latek najpierw zabił swojego psa, później zadał śmiertelne ciosy 6-letniej córce, a następnie wszedł do łazienki, gdzie popełnił samobójstwo.

Na chwilę obecną prokuratura nie wypowiada się na temat motywów tej strasznej zbrodni. Duszyński podkreślił przy tym, że ostateczne wnioski będzie można formułować po przeprowadzonej sekcji zwłok.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli masz myśli samobójcze lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, warto poszukać wsparcia i pomocy specjalisty. Pod tymi numerami i adresami można uzyskać pomoc – czekają na ciebie psychologowie:

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna: 22 425 98 48

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

RadioZET.pl/Onet.pl