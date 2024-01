Tak Pietrzaka przywitał Rachoń. Wyróżnienie pomimo skandalu w Telewizji Republika

Jan Pietrzak wywołał skandal w Telewizji Republika. - Ja mam okrutny żart z tymi imigrantami. Że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki, mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, Majdanku, w Treblince, w Sztutowie, mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców - mówił w Nowy Rok na antenie. W konsekwencji tego "żartu" została zawiadomiona prokuratura i w sprawie Pietrzaka toczy się już postępowanie.

Okazuje się jednak, że Telewizja Republika nie zamierza odciąć się od satyryka. Nie dość, że został on zaproszony do kolejnego programu, to jeszcze został wyróżniony przez prowadzącego Michała Rachonia.

Jan Pietrzak znowu w Telewizji Republika. Michał Rachoń przywitał go tymi słowami

Prowadząca noworoczny program Katarzyna Gójska przyznała, że "żart" był naprawdę mocny. Słów Pietrzaka broniły zarówno władze Telewizji Republika, jak i politycy PiS, choć szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek powiedział, wypowiedź oburzyła Andrzeja Dudę. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar zwrócił się do prokuratora krajowego Dariusza Barskiego o wszczęcie śledztwa w tej sprawie. Postępowanie wszczęła warszawska prokuratura okręgowa. Krytyczne oświadczenie wydało m.in. Muzeum Auschwitz-Birkenau.

To jednak nie przeszkodziło w dalszym promowaniu postaci Jana Pietrzaka, który już 4 stycznia powrócił na antenę. W programie "Jedziemy" gościł go dyrektor programowy stacji Michał Rachoń. - Mistrz Jan Pietrzak. Dzień dobry, mistrzu. Witam serdecznie - przywitał go na antenie.

Reklamodawcy odcinają się od Telewizji Republika

W środę zdążył wybuchnąć kolejny skandal, bowiem słowami o "czipowaniu imigrantów jak piesków" oburzył Marek Król. Choć Telewizja Republika oświadczyła, że nie pochwala tego typu wypowiedzi, twardo broni prawa do wolności słowa. Nie ugięto się nawet w obliczu bojkotu Republiki przez kolejnych reklamodawców - Ikei, mBanku czy Żabki.

Właściciel stacji Tomasz Sakiewicz ogłosił "wielki" bojkot Ikei w związku z wycofaniem reklam w jego stacji. "Wycofują reklamy, więc bojkotujmy sieć IKEA! Dołącz do naszych dziennikarzy! #wIKEAniekupuję" - napisał w mediach społecznościowych, a hashtag podchwycili sympatycy prawicy.

Źródło: Radio ZET/Telewizja Republika