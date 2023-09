Tragedia na osiedlu mieszkaniowym. 13-latka zmarła na miejscu

W piątek przy ul. Rydla nastolatka wypadła z okna w jednym z bloków na osiedlu Słonecznym w stolicy woj. zachodniopomorskiego. - Mogę tylko powiedzieć, że 13-letnia dziewczynka nie żyje, a jej matka jest pod opieką lekarza. Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia - powiedziała Anna Gembala z Zespołu Prasowego KMP w Szczecinie, cytowana przez "Kurier Szczeciński".

Wezwane na miejsce tragedii pogotowie próbowało podtrzymać funkcje życiowe 13-latki, ale dziewczyna ostatecznie zmarła. - Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tą tragedią. Od kilku lat do naszej szkoły uczęszczają dzieci z Ukrainy, niektóre doszły w tym roku. Mamy oddział przygotowawczy, w którym dzieci przygotowują się do zajęć w normalnym trybie - mówiła Ewa Zagubień, zastępca dyrektora z SP 37, do której chodziła dziewczynka, w rozmowie z lokalnym dziennikiem.

Szczecin. Nie żyje nastolatka, która wypadła z okna

"Kurier Szczeciński" dodał, że zmarła dziewczynka niedawno przyjechała do Polski. "Do szkoły przy ul. Nałkowskiej uczęszczała od tego roku szkolnego. Nie było z nią żadnych problemów. Jej koledzy i koleżanki są pod opieką dwóch psycholożek" - relacjonowała gazeta.

- Wiadomość o tragedii dzieci przyjęły spokojnie. Robimy wszystko, co możemy, by skutki tego zdarzenia były jak najmniej odczuwalne - dodała Ewa Zgubień.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli masz myśli samobójcze lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, warto poszukać wsparcia i pomocy specjalisty. Pod tymi numerami i adresami można uzyskać pomoc – czekają na ciebie psychologowie:

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna: 22 425 98 48

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123