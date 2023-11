W internecie pojawiły się szokujące nagrania z Chorzowa (woj. śląskie), na których widać, jak nastolatka wraz ze swoimi znajomymi znęca się nad 9-letnim chłopcem ze spektrum autyzmu.

Chorzów. Znęcali się nad 9-latkiem w spektrum autyzmu

9-latek zastraszany był najprawdopodobniej na tle kibicowskim. Na jednym z nagrań wideo grupa zmusza chłopca do klęknięcia, poddusza go i ubliża mu. Prześladowcy zniszczyli mu też rower, który wyrzucili w krzaki oraz krzyczeli: "No dalej, wyrzekaj się Ruchu, wyrzekaj się, c**j mnie to obchodzi".

Sprawą zajmuje się już policja. - W poniedziałek 6 listopada rano dostaliśmy informację w tej sprawie. Mamy już ustalone wszystkie osoby nagrane na tych filmikach. Mamy więc sprawców. Sprawa jest świeża, dopiero we wtorek będą mógł informować o jej szczegółach - przekazał w rozmowie z katowicką "Gazetą Wyborczą" rzecznik policji w Chorzowie Karol Kolaczek.

Sytuacja nie miała miejsca na terenie chorzowskiej szkoły, ale to jej dyrekcja jako pierwsza powiadomiła policję o sprawie. Do sprawy w informacji prasowej odniósł się również prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.

Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające. Również wydział edukacji Urzędu Miasta bada sprawę i jest w kontakcie z dyrekcjami szkół, do których chodzi 9-latek oraz nastolatkowie. Szkoły są też w stałym kontakcie z ich rodzicami - prezydent Chorzowa Andrzej Kotala

Prezydent miasta prosił o powstrzymanie się od emocjonalnych wpisów, internetowego hejtu, linczu i wydawania wyroków. "Nieletnim była ofiara, ale też i ci, którzy się nad nią znęcali. Bądźmy odpowiedzialni, nie podgrzewajmy atmosfery, bo są to jeszcze dzieci, którym poprzez wpisy w internecie możemy zrobić jeszcze większa krzywdę" - dodał prezydent Chorzowa.

Źródło: Radio ZET/PAP/katowice.wyborcza.pl