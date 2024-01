Kierowca miejskiego autobusu w Woli Rzędzińskiej zignorował znaki, nie zatrzymał się przed sygnalizatorem nadającym czerwone światło zabraniające wjazdu na skrzyżowanie kolejowo-drogowe i wjechał pod zamykający się rogatki. Następnie ruszył i zatrzymał się na środku przejazdu kolejowego. Dzieci znajdujące się w pojeździe w pośpiechu wybiegły z autobusu.

Oglądaj

Autobus utknął między rogatkami. "I to jest kierowca zawodowy?"

Pod nagraniem, które opublikowały PKP PLK, pojawiło się wiele komentarzy. "I to jest kierowca zawodowy? Najpierw nie widzi czerwonego światła, a potem stoi jak kołek, zamiast jechać", "Odebrać prawo jazdy dożywotnio!", "Nie mogę zrozumieć, dlaczego w śmiertelnym zagrożeniu nie taranują szlabanów?", "Po co się zatrzymał i wypuszczał pasażerów? Jak już wjechał to miał jechać dalej. Stworzył jeszcze większe zagrożenie" – czytamy.

Jak poinformowała Dorota Szalacha z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, dyżurny ruchu, natychmiast po otrzymaniu sygnału na monitorze o usterce urządzenia przejazdowego i szybkim rozpoznaniu sytuacji, użył sygnału "alarm", aby automatycznie zatrzymać pociąg zbliżający się do przejazdu. – Szybka reakcja i sprawne działanie pracownika kolei pozwoliło uniknąć tragedii – dodała.

O zdarzeniu poinformowano Służbę Ochrony Kolei i policję. Do czasu naprawy urządzeń i zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego wprowadzono ograniczenie prędkości jazdy pociągów przez przejazd do 20 km/h. Przedstawicielka PLK przypomniała, że 99 proc. wszystkich wypadków na przejazdach kolejowych powodują kierowcy, którzy lekceważą sygnalizację, zasady ruchu drogowego i bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo na przejeździe kolejowo-drogowym

PKP PLK od wielu lat prowadzą kampanię społeczną "Bezpieczny przejazd", w której apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach. Przypominają, że ignorowanie znaku stop, czerwonego światła, omijanie rogatek to prowokowanie tragedii.

W sytuacji kryzysowej można skorzystać z tzw. żółtych naklejek, które znajdują się na napędach rogatek lub na krzyżu św. Andrzeja. Od 2018 roku każdy przejazd w Polsce, zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jest dodatkowo oznakowany. Żółte naklejki posiadają trzy istotne informacje: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112 i numer awaryjny.

Źródło: Radio ZET/PAP