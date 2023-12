Do wybuchu doszło w środę po godz. 8 w jednej z hal produkcyjnych przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. Według straży pożarnej eksplodowały prawdopodobnie gazy techniczne. Początkowe doniesienia mówiły o trzech poszkodowanych osobach, w tym jednej w ciężkim stanie.

- W trakcie rozpoznania znaleziono trzy ranne osoby, w tym jedną w stanie ciężkim. Jeden z mężczyzn był przygnieciony kawałkiem blachy, udało się go uwolnić, podnosząc ją - powiedział TVN24 starszy kapitan Franciszek Goliński, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Szczecinie. Strażak dodał, że konstrukcja hali nie została uszkodzona.

Wybuch na terenie Stoczni Pomerania w Szczecinie. Zginął pracownik

Rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Paulina Heigel poinformowała, że jeden z poszkodowanych mężczyzn był w bardzo ciężkim stanie, doznał urazu czaszkowo-mózgowego, doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Był reanimowany, w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala.



Jak przekazała później rzeczniczka szpitala klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Joanna Woźnicka, mężczyzny nie udało się uratować. Dwóch pozostałych poszkodowanych doznało urazów głowy oraz głowy i ręki, byli przytomni. W stanie stabilnym zostali przewiezieni do szpitala.

Na miejscu pracowała policja, sprawę bada również Państwowa Inspekcja Pracy. Rzeczniczka PIP Ewelina Kolanowska-Wrońska przekazała w rozmowie z TVN24, że wstępne ustalenia mówią o eksplozji, na razie z niewiadomych przyczyn. Dodała, że poszkodowani mężczyźni byli w wieku 56, 49 i 40 lat. Najstarszy z nich zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Źródło: Radio ZET/PAP/TVN24/wSzczecin.pl