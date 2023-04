Wznowienie transportu zboża z Ukrainy. Jest ważne rozporządzenie

W czwartek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które zmienia przepisy w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Na mocy nowych przepisów systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów – czyli systemem SENT - objęty zostanie przewóz zbóż, mięsa drobiowego, jaj i produktów pszczelich.

Zgodnie z rozporządzeniem, monitoringowi będzie podlegać przewóz zbóż o masie brutto przekraczającej 500 kg, transport mięsa drobiowego o masie ponad 250 kg, produktów pszczelich o wadze ponad 10 kg oraz jaj, jeśli ich liczba w przesyłce przekracza 900 sztuk. Z monitoringu zwolnione będą te towary, których przewóz będzie odbywać się na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania, w ramach którego transport odbywa się na podstawie zgłoszenia oraz wydawanego na jego podstawie numeru.

Zboże z Ukrainy. Jest nowe rządowe rozporządzenie

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Co oznacza, że zacznie obowiązywać od piątku. Ale zgodnie z rozporządzeniem, transporty rozpoczęte wcześniej i niezakończone przed wejściem w życie nowych przepisów mają odbywać się wg dotychczasowych zasad.

Zgodnie z informacją resortu rozwoju i technologii przekazaną PAP, tranzyt produktów rolnych, w tym m.in. zboża z Ukrainy zostanie wznowiony o północy z czwartku na piątek. To wynik rozmów, jakie we wtorek zakończyły się między Polską a Ukrainą ws. transportu zboża przez nasz kraj. Zboże z Ukrainy ma być monitorowane systemem SENT, ponadto przez pewien czas tranzyt będzie konwojowany i będzie mieć elektroniczne plomby GPS.

Od kilku tygodni rolnicy w całej Polsce kontynuują protesty przeciwko niekontrolowanemu importowi ukraińskiego zboża i innych produktów po inwazji Rosji na Ukrainę. Ich zdaniem surowce z Ukrainy są znacznie tańsze od krajowych, a rząd nie zrobił wiele, aby zapewnić wsparcie dla polskich producentów. Zamieszanie wokół ukraińskiego zboża było jednym z powodów wymiany na stanowisku ministra rolnictwa - z Henryka Kowalczyka na Roberta Telusa.

RadioZET.pl/PAP - Marek Siudaj