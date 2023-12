Dramatyczne odkrycie w kominie. Nowe ustalenia ws. śmierci Bartłomieja

Przypomnijmy, że do tragicznego zdarzenia doszło 24 listopada w jednym z gospodarstw w Zagorzynie w województwie wielkopolskim. Straż pożarna została powiadomiona, że w kominie na dachu szklarni znajduje się martwy mężczyzna. Przybyli na miejsce strażacy nie musieli używać sprzętu wysokościowego, ponieważ do komina o wysokości 25 metrów dostali się od dołu. Do akcji dołączyli policja i prokurator.

Zagorzyn. W kominie znaleziono zwłoki Bartłomieja

Okazało się, że martwy mężczyzna to 46-letni Bartłomiej, mieszkaniec gospodarstwa, który kilka dni wcześniej był zgłoszony przez rodzinę jako zaginiony i poszukiwany przez wydział kryminalny.

Policja wszczęła pod nadzorem prokuratury czynności wyjaśniające w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia. – Biegli ustalili, że bezpośrednią przyczyną zgonu mężczyzny było wychłodzenie organizmu. Wskazali również okoliczność, że mężczyzna w chwili upadku nie był już przytomny z uwagi na kontakt z sadzą i tlenkiem węgla w kominie – powiedział prok. Maciej Meler.

Dodał, że postępowanie nadal jest w toku. – Aktualnie trwa oczekiwanie na wpłynięcie ostatniej opinii, zgłoszonej przez prokuratura, co pozwoli na dokonanie finalnej karno-prawnej oceny zdarzenia – wyjaśnił rzecznik prokuratury.

Źródło: Radio ZET/PAP