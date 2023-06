Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe pod Zamościem we wtorek około godziny 19. Jak przekazała lubelska policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że „kierujący bmw poruszał się drogą gminną biegnącą równolegle do trakcji kolejowej”.

"Na wysokości przejazdu kolejowego skręcił w lewo na przejazd, wjeżdżając bezpośrednio przed nadjeżdżający szynobus relacji Lublin – Zamość Wschód. Maszynista nie miał czasu na reakcję, szynobus uderzył w lewy bok pojazdu" – przekazała aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło.

Zamość. Wypadek bmw na przejeździe. 23-latek ciężko ranny

Po zderzeniu bmw wypadło do przydrożnego rowu. Służby ratunkowe uwolniły 23-latka z bmw. Nieprzytomny w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Młody mężczyzna z gminy Zamość podróżował sam. Załoga pociągu oraz 16 osób podróżujących szynobusem nie potrzebowali pomocy medycznej. "Stan trzeźwości kierującego bmw poznamy po wykonaniu badania jego krwi" – dodała w komunikacie Krukowska-Bubiło.

- Maszynista nie zdążył zahamować, doszło do zderzenia pojazdów – relacjonowała reporterowi Radia ZET Piotrowi Olejarzowi kom. Anna Kamola z lubelskiej Policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizator był sprawny, a 23-latek wjechał na przejazd, gdy nadawane było czerwone światło i sygnał dźwiękowy.

RadioZET.pl/Lubelska Policja/Piotr Olejarz