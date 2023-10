"Zmiana czasu nastąpiła 15 października". Zaskakująca odpowiedź posła PSL

W piątek 26 października gościem Radia ZET i Bogdana Rymanowskiego był wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Prowadzący zadał pytanie, czy zmiana czasu powinna zostać zlikwidowana, na co gość odpowiedział, że "oczywiście powinna być zlikwidowana". Na tym odpowiedź Piotra Zgorzelskiego dotycząca zmiany czasu się nie skończyła.

- Powiem więcej. Zmiana czasu nastąpiła 15 października, teraz mamy czas demokracji - dodał wicemarszałek. W dalszej części programu "Gość Radia ZET" Piotr Zgorzelski ponownie nawiązał do zmiany czasu, mówiąc, że "nastąpiła zmiana czasu na czas demokracji. Aby ten czas demokracji mógł być realny, to trzeba być może panu prezydentowi podpowiedzieć, że Polska znów wraca do rodziny krajów demokratycznych".

- Wcześniej były czasy, które z pewnością coraz bardziej odchodziły od demokracji i mogę to udowodnić - dodał Zgorzelski.

Zmiana czasu na zimowy 2023

W okresie jesiennym wiele osób zadaje sobie pytanie "Kiedy jest zmiana czasu z letniego na zimowy?". Wkrótce będziemy musieli przestawiać nasze zegarki. Zmiana czasu z letniego na zimowy wypada w ostatni weekend października. W nocy z soboty na niedzielę (28/29 października) zmienimy czas na zimowy.