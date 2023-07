63-latek gwałcił nieprzytomnych chłopców. Wpadł przez przypadek

Jak podaje CNN, Camilo Hurtado Campos przebywa w areszcie w mieście Franklin w amerykańskim stanie Tennessee. Mężczyzna, który z zawodu jest trenerem piłki nożnej, usłyszał zarzuty gwałtu na dzieciach i wykorzystywania seksualnego nieletnich. Detektywi w dalszym ciągu pracują nad sprawą i niewykluczone, że 63-latkowi zostaną przedstawione dodatkowe zarzuty.

63-letni trener piłki nożnej gwałcił nieprzytomnych chłopców

Brutalne czyny mężczyzny wyszły na jaw zupełnie przypadkowo. Campos zostawił telefon w restauracji, a pracownicy – próbując ustalić jego właściciela – znaleźli w pamięci urządzenia dziesiątki filmów pornograficznych i zdjęć dzieci.

Smartfona natychmiast przekazano policjantom. Funkcjonariusze odnaleźli nagrania, na których 63-latek gwałcił nieprzytomnych chłopców w wieku od około 9 do 17 lat. Detektywi zidentyfikowali już trzy z dziesięciu ofiar. Na policję zgłosiło się również pięć innych osób, które twierdzą, że zostały wykorzystane przez Camposa. – Niektóre ofiary z ujawnionych nagrań mają teraz po 20 lat – powiedział w rozmowie z CNN porucznik policji Charles Warner.

63-letni trener piłki nożnej mieszka we Franklin od 20 lat. Śledczy uważają, że Campos polował na swoje ofiary w pobliżu parków lub boisk piłkarskich. Po zdobyciu ich zaufania zapraszał dzieci do swojego domu, gdzie je odurzał, a następnie gwałcił. Policja podejrzewa, że część nieletnich może nie wiedzieć, że padła ofiarą zwyrodnialca. – Kombinacja leków, których używał, była tak potężna i silna, że był w stanie doprowadzić te dzieci do niewiarygodnie nieprzytomnego stanu – dodał Warner. Campos ma stanąć przed sądem 25 lipca.

RadioZET.pl/CNN