Awantura na lotnisku. Pasażerka wpadła w furię. Jest nagranie

Podróże lotnicze dla niektórych pasażerów przynoszą dodatkowy stres. O tym, jak bardzo mogą być zdenerwowani, dowiedziała się obsługa meksykańskich linii lotniczych Volaris. Jak podał dziennik "New York Post", w kasie biletowej na lotnisku w mieście Meksyk 56-letnia Maria Guadalupe wszczęła awanturę po tym, jak pracownicy nie mogli odnaleźć jej rezerwacji w systemie.

"Guadalupe miała poprosić pracownika Volaris o zwrot pieniędzy za brakującą rezerwację. Ponieważ zarezerwowała lot za pośrednictwem biura podróży, poproszono ją o skontaktowanie się z agencją w celu uzyskania zwrotu pieniędzy" - relacjonowała gazeta. Wówczas pasażerka wpadła w furię.

Meksyk. Pasażerka zdemolowała kasę biletową na lotnisku

- Jeśli nie chcesz, nie zwracaj mi pieniędzy. Nie obchodzi mnie to. Ale to będzie cię kosztować – krzyknęła kobieta po hiszpańsku do agenta, kiedy weszła na wagę bagażową. Na nagraniu z incydentu widać, jak krewka pasażerka zrzuca na podłogę wyposażenie punktu linii lotniczej. Maria rozwaliła również cztery monitory i tyle samo skanerów do odczytu kodów kreskowych.

Krótkie wideo z incydentu kończy się odprowadzeniem kobiety z kasy biletowej linii. Według "NY Post" interweniowała policja, a 56-latka została wyprowadzona z lotniska.

Nowojorska bulwarówka przypomniała, że co jakiś czas załogi samolotów i obsługa lotnisk musi uspokajać agresywnych pasażerów. W listopadzie ubiegłego roku również na lotnisku w stolicy Meksyku krewska kobieta wdała się w bójkę z pracownikami portu. Powodem miała być odmowa wpuszczenia jej na pokład z powodu spóźnienia.

RadioZET.pl/NYPost.com