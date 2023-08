Bestialski atak w Ukrainie. Rosjanie zabili noworodka. Zełenski zapowiada odwet

Rosja atakuje cywilów. We wsi Szyroka Bałka zginęło 5 osób, w tym 23-dniowa dziewczynka. Jej 12-letni brat zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych ran. Zginęła też ich 39-letnia matka Ołesia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym nagraniu wideo zapowiedział odwet.

Cała rodzina zginęła pod Chersoniem

Zełenski poinformował też, że do godz. 18 czasu lokalnego obwód chersoński był ostrzeliwany 17 razy. "W Szyroka Bałka w wyniku ostrzału artyleryjskiego nieprzyjaciela zginął mieszkaniec i jego rodzina - mąż, żona i ich zaledwie 23-dniowa córka" - poinformował na Telegramie minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko. 12-letni syn pary w stanie krytycznym trafił do szpitala. Później Komenda Główna Policji poinformowała, że nie udało się go uratować - chłopiec zmarł w szpitalu.

"Terroryści nigdy z własnej woli nie zaprzestaną zabijania cywilów. Terroryści muszą być zatrzymani. Siłą. Nie rozumieją innych argumentów" - napisał Kłymenko.

Według gubernatora obwodu Ołeksandra Prokudina w sąsiedniej wiosce Stanisław zginęły 2 osoby, w tym pastor miejscowego kościoła. Dodał, że rannych zostało kilku mieszkańców Chersonia i okolicznych wsi. Wojska ukraińskie odbiły część obwodu chersońskiego z rąk Rosjan, ale kontynuują oni dalej ostrzał stolicy obwodu i okolic z drugiego brzegu Dniepru.

Nocny atak na Odessę

W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie trzykrotnie atakowali Odessę. Użyto 15 dronów bojowych i 8 wystrzeliwanych z morza pocisków Kalibr. Wszystkie ataki zostąły odparte - poinformowało na Telegramie Operacyjne Dowództwo sił ukraińskich "Południe", cytowane przez Ukrinform. "Wróg trzykrotnie atakował w nocy obwód odeski dwoma falami dronów bojowych, łącznie było ich 15 i 8 wystrzeliwanych z morza pocisków Kalibr. Wszystkie ataki zostały odparte przez siły obrony powietrznej" - głosi komunikat Dowództwa.

Poinformowano, że "fragmenty zestrzelonych pocisków, które wróg wystrzelił na centrum Odessy, uszkodziły dom studencki jednej z instytucji edukacyjnych i supermarket".

Wybuchy uszkodziły okna i balkony kilku budynków i zaparkowane w pobliżu samochody. W dwóch obiektach wybuchły pożary, które gasi straż pożarna. "Według wstępnych informacji trzech pracowników supermarketu zostało rannych; udzielono im pomocy medycznej" - precyzuje komunikat.

RadioZET.pl/PAP/AP/BBC Ukraine