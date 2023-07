Eksplozja w Rosji. Są ofiary śmiertelne

Do wybuchu w rosyjskim Czapajewsku doszło w piątek. Zakłady Promsintez to jeden z wiodących producentów przemysłowych materiałów wybuchowych w Rosji i na obszarze postsowieckim. Ładunki wytwarzane w fabryce są wykorzystywane w branży wydobywczej, głównie do poszukiwania złóż gazu i ropy naftowej – czytamy na stronie internetowej przedsiębiorstwa i portalu Radia Swoboda.

Seria eksplozji w Rosji

W ostatnich miesiącach, podczas rosyjskiej inwazji w Ukrainie, regularnie napływają doniesienia o pożarach i eksplozjach na terytorium całej Rosji oraz ziemiach Ukrainy kontrolowanych przez najeźdźców. Płoną zarówno obiekty wojskowe, m.in. koszary i komendy uzupełnień, jak też magazyny paliw, budynki komercyjne i przemysłowe.

Dotychczas informowano o takich zdarzeniach m.in. w największej w Rosji fabryce prochu strzelniczego do broni palnej i amunicji artyleryjskiej w Kotowsku pod Tambowem, a także m.in. w centrum handlowym w podmoskiewskich Chimkach, rafinerii w Angarsku na Syberii, zakładzie produkującym sprzęt rolniczy w Petersburgu, magazynie ropy naftowej w Borisowce w obwodzie biełgorodzkim oraz w siedzibie regionalnych służb granicznych Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) w Rostowie nad Donem.

