Polak brutalnie pobity na Wyspach. Sprawcy zaatakowali go, gdy zawołał psa

Mieszkający od wielu lat w Edynburgu 41-letni Polak został ciężko pobity przez dwóch mężczyzn w wieku ok. 18-20 lat. Poszkodowany twierdzi, że zaatakowano go za to, iż zawołał swojego psa po polsku - podały w niedzielę szkockie media. - Wszystko, czego chcę, to być szanowanym jako część społeczności, a najwyraźniej nie jestem - stwierdził Robert K.