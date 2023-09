Koszmar turysty. Został zgwałcony i okradziony w publicznej toalecie

Do napaści doszło we wtorek (5.09) wczesnym rankiem. Brazylijski turysta spacerował nad brzegiem Sekwany około godziny 5, kiedy podszedł do niego mężczyzna, wpychając go do publicznej toalety i zmuszając do odbycia stosunku seksualnego. W pewnym momencie wspólnik napastnika wtargnął do toalety i ukradł torbę ofiary.

Fala gwałtów na ulicach Paryża

Według źródła policyjnego sprawcą domniemanego gwałtu jest mężczyzna pochodzenia północnoafrykańskiego – pisze "Le Figaro".

Jak zauważa dziennik, w ostatnim czasie w Paryżu doszło do kilku gwałtów. Nielegalny imigrant z Algierii, dopiero co zwolniony z więzienia, został aresztowany za napaść z nożem w ręku i gwałt na 47-letniej kobiecie, która spała przy otwartym oknie w 11. dzielnicy francuskiej stolicy.

Niedługo potem kobieta z Austrii została zgwałcona po wyjściu z baru w 10. dzielnicy, a kelner w barze w 18. dzielnicy zgwałcił 21-latkę. Pod koniec sierpnia 55-letnia kobieta została zgwałcona w windzie swojego bloku w dzielnicy Batignolles – dodaje "Le Figaro".