Izrael gotowy na inwazję Strefy Gazy. Wojsko opublikowało ultimatum

Izrael intensywnie przygotowuje się do ofensywy lądowej w Strefie Gazy. BBC News oraz inne międzynarodowe media poinformowały w piątek, że Palestyńczycy uciekają na południe Strefy Gazy po tym, jak Izrael nakazał im ewakuację w ciągu 24 godzin ze względu na „bezpieczeństwo i ochronę”.

Zarówno Organizacja Narodów Zjednoczonych, jak i Światowa Organizacja Zdrowia skrytykowały to posunięcie władz państwa żydowskiego. Podkreślono potencjalne katastrofalne skutki humanitarne. - Staramy się zapewnić (cywilom odpowiednią ilość - red.) czasu i wkładamy w to wiele wysiłku. Rozumiemy, że to nie będzie trwało 24 godziny - powiadomił Daniel Hagari z biura prasowego IDF podczas piątkowej konferencji prasowej. Wypowiedź rzecznika przytoczyły agencje Reutera i AFP.

Ultimatum wojsk Izraela. Panika w Strefie Gazy

Wcześniej w piątek agencja AP donosiła, że po zaledwie 24-godzinnym terminie ewakuacji w mieście Gaza zapanowała panika. Część mieszkańców pospiesznie uciekała z miasta, a inni odmawiali wyjazdu, podkreślając, że pozostaje im jedynie "pożegnać się z kolegami" i oczekiwać na śmierć w wyniku izraelskich ostrzałów lub zapowiadanej ofensywy lądowej na Strefę Gazy.

Media informowały, że poczucie chaosu wzmogło się jeszcze bardziej po oświadczeniu palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas, która nakazała cywilom zignorowanie komunikatów o ewakuacji i pozostanie w domach. ONZ ostrzegła, że pospieszny exodus tak dużej liczby osób może doprowadzić do katastrofy humanitarnej.

W czwartek izraelski minister energetyki Israel Katz zadeklarował w mediach społecznościowych, że Tel Awiw nie przywróci dostaw wody, elektryczności i paliw do Strefy Gazy, dopóki Hamas nie uwolni przetrzymywanych tam od blisko tygodnia zakładników.

Hamas nazwał wezwanie do ewakuacji palestyńskich cywilów z północnej części Strefy Gazy "komunikatem propagandowym" Izraela i nakazał im pozostanie w domach - podała agencja AP. Powszechnie uważa się, że w najbliższym czasie może rozpocząć się izraelska ofensywa lądowa skierowana przeciwko terrorystycznej organizacji Hamas, rządzącej w Strefie Gazy od 2007 roku.

Od soboty w walkach pomiędzy Hamasem a Izraelem zginęło ponad 3 tys. osób, w tym 1300 na terenie Izraela.