Katastrofa MiG-23 podczas pokazu lotniczego. "Usłyszeliśmy ogromny huk"

Do poważnego wypadku doszło w niedzielę po południu. W Ypsilanti w stanie Michigan odbywały się pokazy lotnicze Thunder Over Michigan. Prywatny MiG-23UB wykonywał różne manewry w powietrzu. Na nagraniu widać samolot lecący nad wodą. W pewnym momencie dochodzi do wybuchu, a nad maszyną pojawia się ogień i dym.

USA. Katastrofa na pokazach lotniczych. Piloci się katapultowali

Kilka sekund przed tym, zanim odrzutowiec spadł na tereny kompleksu mieszkalnego, piloci zdołali się katapultować. "Chociaż nie wyglądało na to, aby odnieśli poważne obrażenia, ratownicy przetransportowali ich do pobliskiego szpitala w ramach ostrożności" - przekazały władze lotniska w rozmowie z portalem eu.detroitnews.com.

Rzecznik wydarzenia powiedział stacji Local 4, że MiG-23 rozbił się na parkingu na terenie apartamentowców w Belleville. Nikt w kompleksie apartamentów ani na pokazie lotniczym nie został ranny - poinformował portal clickondetroit.com. Wypadek przestraszył jednak świadków wydarzenia.

Marsha Bogardus uchwyciła scenę na wideo. Jej dzieci, które oglądały pokaz razem z nią, były przerażone. — Usłyszeliśmy ogromny huk. Zaczęłam nagrywać i zobaczyłam, jak dwóch pilotów wyskakuje. Przestraszyło to moje dzieci. Spadł jak pocisk prosto w dół w pobliżu kompleksu mieszkalnego, obok którego mieszkamy — mówiła w rozmowie z eu.detroitnews.com.

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy. Na razie jej przyczyna pozostaje nieznana.

