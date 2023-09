Kim Dzong Un ma się spotkać z Putinem. "Negocjacje na najwyższym szczeblu"

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un chce spotkać się w Rosji z Władimirem Putinem w celu omówienia sprzedaży Moskwie broni - oświadczył w poniedziałek Biały Dom. Wcześniej "New York Times" informował, że do takiego spotkania miałoby dojść jeszcze we wrześniu we Władywostoku.