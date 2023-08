Kolejny atak dronów na Moskwę. Zamknięto międzynarodowe lotnisko

Moskwa coraz częściej jest celem ataków dronów. Do części z nich przyznało się ukraińskie dowództwo. W nocy z poniedziałku na wtorek kilka dronów znalazło się w przestrzeni Moskwy, ale zostało zestrzelonych przez obronę powietrzną - przekazał na Telegramie mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin.

Jedna z maszyn uderzyła w budynek w dzielnicy biznesowej. Według Sobianina do uszkodzenia doszło na 21. piętrze. Dodał, że nie było poszkodowanych. Dron uderzył w ten sam budynek, który był celem ataku poprzednim razem w nocy z soboty na niedzielę.

Atak dronów na Moskwę

Krótko po nocnym ataku moskiewskie międzynarodowe lotnisko Wnukowo zostało na krótko zamknięte - poinformowała państwowa agencja informacyjna TASS. Na Telegramie pojawiły się informacje o odgłosach wybuchów na przedmieściach stolicy.

Agencja AFP przypomina, że Moskwa i jej okolice są położone około 500 kilometrów od granicy z Ukrainą, ale od początku roku co najmniej kilka razy doszło tutaj do ataków dronów. Kreml obwinia za nie władze w Kijowie, które w oszczędnych słowach zazwyczaj odnoszą się do ataków.

RadioZET.pl/PAP/AFP