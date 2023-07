Pokazano, jak wyglądała implozja Titana. Wideo robi furorę w sieci

W serwisie YouTube pojawiło się nagranie, które w dwa tygodnie obejrzało ponad 5 milionów osób. Animowany film demonstruje, jak wyglądała katastrofalna implozja łodzi podwodnej "Titan", która zatonęła podczas wycieczki na dno Oceanu Atlantyckiego.

Katastrofa Titana. Animacja pokazuje, jak doszło do implozji

Na początku nagrania autor wyjaśnił, że implozja to proces niszczenia poprzez zapadnie się obiektu do wewnątrz. "Tam, gdzie eksplozja się rozszerza, implozja się kurczy". Dodał też, że na dnie Oceanu Atlantyckiego ciśnienie jest prawie 400 razy większe niż to, którego doświadczamy na powierzchni.

- Obecnie łodzie podwodne budowane są w oparciu o stal, tytan i aluminium. Titan powstał na podstawie eksperymentalnego projektu - podaje autor filmu, oceniając, że to właśnie konstrukcja łodzi była przyczyną katastrofy, w której zginęło pięć osób.

"New York Post" podaje, że animacja powstała dzięki oprogramowaniu open source o nazwie Blender. Do jej stworzenia wykorzystano informacje dostępne na stronie internetowej OceanGate i w sieci, które następnie przetworzono w oprogramowaniu do modelowania 3D - sam proces trwał 12 godzin.

Titan implodował. Zginęło pięć osób

Przypomnijmy, że do tragicznej implozji, w której życie straciło pięć osób, doszło w niedzielę 18 czerwca. Niecałe dwie godziny od zanurzenia obsługa na lądzie straciła kontakt z załogą Titana. Ruszyły desperackie poszukiwania, które zamieniły się w walkę z czasem.

Niestety, po pięciu dniach usłyszeliśmy tragiczne wieści. Na dnie Oceanu Atlantyckiego znaleziono szczątki Titana. Wiadomo, że doszło do implozji, która w ułamku sekundy zabiła całą załogę. W tragedii zginęli dyrektor wykonawczy OceanGate Stockton Rush, jeden z najbogatszych Pakistańczyków Shahzad Dawood wraz z 19-letnim synem Sulemanem brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding oraz francuski nurek Paul-Henry Nargeolet.

RadioZET.pl/"New York Post"