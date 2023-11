"Powiedzcie rodzicom, że ich kocham". Pilot wiedział, że za chwilę zginie

Prawdziwie tragiczną historię z Florydy opisują zagraniczne media. Młody, zaledwie 21-letni pilot, zginął w katastrofie lotniczej - doszło do niej we wtorek wieczorem. Najbardziej szokujące jest jednak to, co mężczyzna powiedział pracownikowi kontroli lotów.

Sekundy przed tragedią. Powiedzcie rodzicom, że ich kocham

- Nie sądzę, że uda mi się utrzymać wysokość, jak daleko jestem od Gainesville? - powiedział. 21-latek wiedział, że katastrofa zbliża się nieuchronnie. Ponownie zwrócił się do kontrolera lotów z prośbą, żeby "przekazał jego rodzicom, że ich kocha".

Chwilę później jego maszyna uderzyła w ziemię z prędkością niemal 500 kilometrów na godzinę - tuż po zachodzie słońca ratownicy znaleźli wrak jego samolotu.

21-latek kupił samolot dwa tygodnie wcześniej

Według New York Post 21-latek miał kupić samolot zaledwie dwa tygodnie wcześniej. Wiadomo też, że wystartował zgodnie z przepisami, mimo że widoczność w momencie katastrofy była utrudniona. Przed startem miał też zostać poproszony o odczekanie kilku minut, bo "warunki się poprawiają", co też zrobił. Niestety, to nie wystarczyło.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu i Federalna Administracja Lotnictwa badają sprawę. Na ten moment opublikowano jedynie wstępny raport, w którym napisano, że samolot, rozbił się w nieznanych okolicznościach.

Źródło: Radio ZET/New York Post