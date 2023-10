NATO planuje ćwiczenia nuklearne. Podano lokalizację

NATO organizuje ćwiczenia "Steadfast Noon" co roku i trwają około tygodnia. Biorą w nich m.in. udział myśliwce zdolne do przenoszenia broni nuklearnej, ale nie są wyposażone w uzbrojone bomby.

- To rutynowe wydarzenie szkoleniowe, które odbywa się co roku w październiku. W tym roku szkolenie odbędzie się nad Włochami, Chorwacją i Morzem Śródziemnym - mówił w czwartek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

NATO planuje ćwiczenia nuklearne. Czy będą testy atomowe?

Jak podkreślił, ćwiczenia pomogą zapewnić "wiarygodność, skuteczność i bezpieczeństwo naszego odstraszania nuklearnego oraz wyślą jasny sygnał, że NATO będzie chronić i bronić wszystkich sojuszników". Stoltenberg zaznaczył, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie przypomina o ważnej roli, jaką broń nuklearna NATO odgrywa w odstraszaniu.

Traktat o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT) został przyjęty w 1996 r. Podpisali go prezydenci Rosji i USA, ale nigdy nie został ratyfikowany przez Stany Zjednoczone. We wtorek wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow, cytowany przez agencję Associated Press, powiedział, że Moskwa wycofa się z traktatu. Wznowi testy nuklearne dopiero wówczas, jeśli Waszyngton zrobi to pierwszy.

Według Stoltenberga posunięcie to "pokazuje brak szacunku i ciągłe lekceważenie przez Rosję jej własnych zobowiązań międzynarodowych". Dodał: - Jest to lekkomyślne i zagraża światowym normom zakazującym testów jądrowych.

Stoltenberg zapewnił, że sojusznicy w NATO nie planują ponownego rozpoczynania testów. Oskarżył Władimira Putina o próbę "wykorzystania retoryki nuklearnej, aby zniechęcić sojuszników z NATO do wspierania Ukrainy, ale mu się to nie uda, ponieważ zwycięstwo Ukrainy leży w naszym interesie bezpieczeństwa".

PAP - Artur Ciechanowicz