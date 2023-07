Putin podpisał nowy dekret. Tak chce zwiększyć szanse Rosji w wojnie

Władimir Putin podpisał nowy dekret. Jak informuje portal "The Moscow Times", nowelizacja ustawy o rosyjskiej służbie wojskowej wprowadza zasadę podwyższenia górnego limitu wiekowego dla rezerwistów uprawnionych do mobilizacji.

Putin podpisał nowy dekret. Chodzi o podniesienie wieku dla rezerwistów

Dokument zakłada m.in. wprowadzenie czteroletniego okresu przejściowego - od 2024 do 2028 roku - w którym stopniowo będzie podnoszona górna granica wieku rezerwistów. Dla starszych oficerów granica wieku w kontekście mobilizacji wojskowej wyniesie docelowo 65 lat, natomiast dla młodszych zostanie podniesiona do 60 lat.

Inaczej to wygląda w przypadku najwyższych rangą oficerów, dla których górny limit pozostanie na poziomie 70 lat. Z kolei w odniesieniu do żołnierzy, marynarzy, sierżantów, podoficerów, chorążych i kadetów w siłach rezerwy maksymalny wiek uprawnienia do mobilizacji wynosić będzie 55 lat.

"The Moscow Times" zauważa, że zmiany, które zatwierdził prezydent Rosji, mają na celu zwiększenie liczebności armii w związku z rosnącym niedoborem zasobów ludzkich podczas walk w Ukrainie.

W artykule przypomniano również, że już w poprzednim tygodniu Kreml zatwierdził podobną ustawę, podnoszącą granicę wieku poboru mężczyzn do wojska z obecnego przedziału wiekowego 18-27 lat do przedziału 21-30. Wcześniej zaś Putin poparł propozycję rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu, aby zwiększyć liczebność rosyjskiego personelu bojowego z 1,15 mln do 1,5 mln ludzi.

RadioZET.pl/themoscowtimes.com