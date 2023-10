Jewgienij Prigożyn oraz jego “prawa ręka” Dmitrij Utin zginęli w katastrofie lotniczej, do której doszło w obwodzie twerskim na zachodzie Rosji - poinformowała 23 sierpnia rosyjska agencja transportu lotniczego Rosawiacja. Rosyjski Komitet Śledczy potwierdził, że łącznie zginęło 10 osób, które leciały samolotem.

Kilka dni po katastrofie Reuters, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników, napisał, że według władz USA samolot z Prigożynem został zestrzelony rakietą ziemia-powietrze. Teraz głos ws. przyczyn katastrofy zabrał Władimir Putin.

Putin zabrał głos ws. przyczyny katastrofy, w której zginął Prigożyn

- Wisi w powietrzu pytanie, co stało się z kierownictwem firmy [Prigożyna - red.] i tak dalej. Wiemy o katastrofie lotniczej, mnie przedstawiciel Komitetu Śledczego tłumaczył ostatnio, że w ciachał tych, co zginęli w katastrofie lotniczej, znaleźli fragmenty granatów ręcznych - mówił w czwartek prezydent Rosji, cytowany przez Biełsat, podczas sesji plenarnej klubu dyskusyjnego Wałdaj w Soczi. Zasugerował tym samym, że na pokładzie samolotu doszło do eksplozji.

- Nie było żadnego zewnętrznego uderzenia w samolot. To jest ustalony fakt. Fakt i wyniki ekspertyzy Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej - stwierdził Putin.

Prezydent Rosji ubolewał, że nie przeprowadzono badań toksykologicznych na obecność alkoholu i kokainy we krwi, sugerując, że wagnerowcy mogli przypadkowo odpalić granaty, będąc pod wpływem substancji odurzających. - No ale wiemy, że po wiadomych wydarzeniach w siedzibie firmy [Grupy Wagnera – red.] w Petersburgu FSB znalazła nie tylko 10 miliardów w gotówce, ale i 5 kilogramów kokainy - dodał Putin.

“Dziwne wyjaśnienie przez Putina katastrofy samolotu jest zapewne próbą zrzucenia na Prigożyna winy za śmierć jego samego oraz jego towarzyszy oraz dalszego zdyskredytowania go wśród dotychczasowych zwolenników" - zaznaczono w raporcie ISW.

W wyjaśnienie przedstawione przez Putina wątpią też z-blogerzy, czyli aktywni na Telegramie zwolennicy zbrojnej agresji na Ukrainę. Jak podaje Biełsat, prowagnerowscy propagandyści przypomnieli surowe podejście firmy do alkoholu i narkotyków, za których używanie groziły „zwolnienie, umieszczenie na czarnej liście i grzywny pieniężne”.