Rosja zaatakowana w środku nocy. Zamknięto lotniska w Moskwie

Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło w nocy z soboty na niedzielę alert dotyczący "próby masowego ataku dronami". Burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin informował o bezzałogowcach nadlatujących nad stolicę. Władze w Moskwie twierdzą, że drony strącono w obwodach: moskiewskim, kałuskim, tulskim, smoleńskim i briańskim – przekazały Reuters i rosyjski niezależny portal Meduza.

Jak odnotował portal Ukrainska Prawda, rosyjskie media państwowe podały informację o wstrzymaniu lotów na dwóch lotniskach w Moskwie: Wnukowo i Domodiedowo. W Tule dron uderzył w wieżowiec. Jedna osoba została lekko ranna.

Ukraina. W sobotnim ataku Rosjanie użyli "czarnych dronów"

Rosja dzień wcześniej, w nocy z piątku na sobotę, przeprowadziła masowy atak na Ukrainę z użyciem 75 dronów, największy od początku inwazji rozpoczętej w lutym 2022 roku. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) poinformował w najnowszej analizie, że według ocen ukraińskich Rosjanie użyli w ataku na Kijów nowego typu dronów. Są one koloru czarnego i zawierają materiał pochłaniający sygnał radarów, co sprawia, że są trudne do wykrycia.

Analitycy zwrócili także uwagę na publikację tygodnika "Economist", który podał niedawno, że zaawansowane rosyjskie systemy walki elektronicznej utrudniają Ukraińcom zwiad, łączność i możliwości prowadzenia ataków. Według tygodnika Ukraina ma problem ze stworzeniem w kraju równoważnych systemów oraz broni, która oparłaby się rosyjskim możliwościom takiej walki.

Źródło: Radio ZET/Reuters