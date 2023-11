Stało się. Putin podjął kluczową decyzję. "Nowa era prób nuklearnych"

Zatwierdzenie przez Władimira Putina ustawy o deratyfikacji traktatu CTBT zostało opublikowane na rządowej stronie internetowej. Podano, że decyzja weszła w życie natychmiast. Obie izby rosyjskiego parlamentu zatwierdziły już ten krok.

Putin powiedział 5 października: - Słyszę wezwania do rozpoczęcia testów broni nuklearnej. Nie jestem gotowy, aby odpowiedzieć, czy naprawdę musimy przeprowadzić testy, czy nie. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow oświadczył z kolei w zeszłym miesiącu, że Moskwa będzie nadal przestrzegać zakazu i wznowi testy nuklearne tylko wtedy, gdy zrobią to Stany Zjednoczone.

- Jak powiedział nasz prezydent, musimy zachować czujność i jeśli USA zbliżą się do rozpoczęcia testów nuklearnych, będziemy musieli zareagować tutaj w ten sam sposób – podkreślił urzędnik.

Putin unieważnił ratyfikację traktatu o zakazie prób nuklearnych

Według Moskwy unieważnienie ratyfikacji ma służyć "wyrównaniu" sytuacji prawnej Rosji i USA i nie zmienia stanowiska Rosji w sprawie prób ani dzielenia się przez nią informacjami o działalności w sferze atomowej. Rosja zapewniła, że nie wznowi testów nuklearnych, jeśli nie zrobią tego Stany Zjednoczone.

Waszyngton podpisał traktat CTBT z 1996 r., ale nigdy go nie ratyfikował. Traktat nie został też ratyfikowany przez Chiny, Indie, Pakistan, Koreę Północną, Izrael, Iran i Egipt.

Część zachodnich ekspertów obawia się, że Rosja może rozważać przeprowadzenie próby nuklearnej, aby zniechęcić kraje Zachodu do wspierania militarnego Ukrainy. "Gdyby do tego doszło, mogłoby to zainicjować nową erę prób nuklearnych światowych supermocarstw" - pisze Reuters.

Rosja nigdy nie przeprowadziła próby nuklearnej po rozpadzie ZSRR. Ostatnia próba jądrowa w Związku Radzieckim odbyła się w 1990 r., a w USA w 1992 r.

Źródło: Radio ZET/PAP/Reuters/Associated Press