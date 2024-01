Trump wróci do gry o fotel prezydenta? Podjął już kroki prawne

Donald Trump odwołał się od decyzji Sądu Najwyższego stanu Kolorado, który orzekł, że nie może on startować w republikańskich prawyborach w tym stanie. Wszystko przez szturm na Kapitol, do którego - jak uznał sąd - były prezydent namawiał. To pierwszy raz, gdy sąd powołał się na to prawo.