Tutaj rozegrał się horror Anastazji. Dziennikarz dotarł do domu, w którym miała zostać zamordowana

We wtorek wieczorem grecka telewizja MEGA, powołując się na źródła związane ze śledztwem, podała sensacyjną wiadomość. Zgodnie z nią Anastazja Rubińska została zamordowana nie w mieszkaniu podejrzanego mężczyzny z Bangladeszu, ale w opuszczonym domu położonym niedaleko miejsca, gdzie w niedzielę znaleziono ciało.

Nagie ciało dziewczyny, owinięte w prześcieradło i worek na śmieci, znaleziono pod rozłożystym drzewem przy południowym brzegu słonego jeziora Alikes. Od czasu do czasu zajeżdżają tam samochody, pobliską drogą nad jeziorem przechadzają się turyści. Niektórzy przemieszczają się na koniach – w pobliżu jest stadnina.

W tym domu miała zostać zamordowana Anastazja. Budynek nie jest pilnowany

W greckich mediach nie opublikowano jednak zdjęć fasady domu, w którym miała zostać zamordowana Anastazja. Podano tylko, że znajduje się on w pobliżu jeziora, publikując zdjęcia z wewnątrz. Jeśli media nie publikowały tych zdjęć specjalnie, np. by nie utrudniać pracy policji, to już zastanowienie może budzić fakt, że budynek pozostaje zupełnie niepilnowany. Korespondent Polskiej Agencji Prasowej odnalazł dom i sprawdził, jak wyglądało prawdopodobne miejsce śmierci 27-letniej Polki.

Na posesję można wejść przez zniszczone ogrodzenie, a raczej przez miejsce, gdzie kiedyś ono stało. Większość okien jest zakryta drewnianymi okiennicami, a do środka prowadzą groźnie skrzypiące, roztrzaskane drzwi.

Budynek jest piętrowy, niemal cały spowity w półmroku. Na dole znajduje się pomieszczenie z otwartą na oścież szafą, łazienka oraz większy pokój z rzucającymi się w oczy rozkładanymi leżakami. Jest tu także oświetlona kuchnia; na podłodze można dostrzec foliowe worki, podobne do tych, w jakie było zawinięte ciało Polki.

Na piętro prowadzą drewniane schody. Tam znajdują się dwa zaciemnione pokoje i łazienka z wanną. W tych warunkach prawdopodobnie została – jak wskazuje autopsja - zamęczona przez uduszenie 27-letnia Polka. Jak podała telewizja MEGA, policja zabezpieczyła do badania w laboratorium kilka rzeczy z opuszczonego domu, w tym but oraz niedopałek papierosa.

Anastazja nie żyje. Jak zginęła 27-letnia Polka?

Anastazja zaginęła w poniedziałek 12 czerwca na greckiej wyspie Kos, gdzie pracowała w jednym z hoteli. W niedzielę greckie media poinformowały, że znaleziono ciało 27-letniej Polki. Na zwłoki natrafiono około godz. 19 czasu lokalnego, około kilometra od domu Banglijczyka, zatrzymanego wcześniej przez policję i 500 metrów od miejsca, w którym w sobotę znaleziono telefon komórkowy Polki.

Przeprowadzona w poniedziałek późnym wieczorem na wyspie Rodos sekcja zwłok Polki potwierdziła śmierć przez uduszenie. Lekarze podkreślili jednak, że ciało było w stanie zaawansowanego rozkładu, co znacznie utrudniało badania.

Głównym podejrzanym pozostaje 32-letni mężczyzna z Bangladeszu, który w środę w sądzie ponownie nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Policja bada również możliwość uczestnictwa w morderstwie Polki innych osób.

