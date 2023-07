W zakładzie wzbogacania uranu (UEIP, część Rosatomu) doszło do rozhermetyzowania zbiornika z promieniotwórczą substancją. Chodzi o zubożony sześciofluorek uranu. Agencje RIA Nowosti i TASS podały, że w wyniku incydentu zginęła jedna osoba. Do szpitala w Nowouralsku trafi 100 pracowników w celu przeprowadzenia profilaktycznych badań. Personel tej części fabryki ewakuowano.

Wypadek w zakładach wzbogacania uranu w Rosji. Jedna osoba nie żyje

„Nastąpiło rozszczelnienie zbiornika ze zubożonym sześciofluorkiem uranu o objętości jednego metra sześciennego. W wyniku uderzenia mechanicznego jedna osoba zginęła” - poinformowała RIA Nowosti, powołując się na informacje w służbach ratunkowych.

Wydano komunikat, że "incydent został szybko zlokalizowany i nie stwarzał zagrożenia dla ludzi". Firma twierdzi, że sytuacja radiacyjna jest w normie.

Wójt Nowouralska Wiaczesław Tiumentsev przekazał z kolei, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców miasta i personelu zakładu. Wystosował apel, by "nie panikować". Z kolei redaktor naczelny portalu atominfo.ru Aleksandr Uwarow, cytowany przez TASS, powiedział, że incydent ma „charakter lokalny" i nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska.

Jak przypomina "Rzeczpospolita", UEIP to największe na świecie przedsiębiorstwo zajmujące się wzbogacaniem uranu. Jest on dostarczany, by zaspokoić zapotrzebowanie elektrowni jądrowych i „innych instalacji atomowych" w paliwo jądrowe.

Heksafluorek uranu (fluorek uranu, UF6) to nieorganiczny związek chemiczny z grupy fluorków wykorzystywany w procesie wzbogacania uranu, występujący w formie szarych kryształów. Jest on wysoce toksyczny i reaguje z wodą, tworząc żrący i toksyczny kwas fluorowodorowy.

RadioZET.pl/TASS/Ria Novosti/rp.pl