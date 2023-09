Ciało 10-letniej Sary Sharif – córki polsko-pakistańskiej pary, która się później rozwiodła – znaleziono 10 sierpnia w domu, w którym mieszkała w Woking na południowy zachód od Londynu. Po sekcji zwłok brytyjska policja poinformowała, że dokładnej przyczyny zgonu jeszcze nie ustalono, ale Sara zmarła w wyniku "licznych i rozległych obrażeń, które prawdopodobnie były zadawane przez dłuższy czas".

Zabójstwo 10-letniej Sary. Ojciec dziewczynki wraca do Wielkiej Brytanii

Poszukiwani w związku z zabójstwem 10-latki: Urfan Sh., Beinash B. i Faisal M. 8 sierpnia kupili dla siebie i piątki pozostałych dzieci bilety lotnicze w jedną stronę do Pakistanu z datą wylotu 9 sierpnia. Według brytyjskich mediów cała trójka wraca do Wielkiej Brytanii. Nie jest na razie jasne, czy 41-letni ojciec dziewczynki, jego 29-letnia partnerka i jego 28-letni brat robią to z własnej woli, czy też nie.

Policja z miasta Sijalkot w północno-wschodnim Pakistanie poinformowała, że zostali oni aresztowani i przekazani w ręce pakistańskiego Federalnego Biura Śledczego, ale stacja BBC podała, również powołując się na policję, że wracają z własnej woli.

Tydzień temu matka zabitej dziewczynki, pochodząca z Polski 36-letnia Olga, mówiła w programie "Uwaga!" TVN, że na ciele jej córki było tyle obrażeń, iż miała trudność z jej rozpoznaniem. Również przed tygodniem Urfan Sh. i Beinash B. opublikowali w internecie nagranie wideo, na którym 29-latka mówiła, że śmierć dziewczynki była wypadkiem. Deklarowała gotowość do współpracy z brytyjską policją. W poniedziałek piątka dzieci, z którymi uciekli do Pakistanu, została zabrana przez policję z domu ich dziadka i umieszczona w państwowym domu opieki. Najstarsze z nich, 13-letni chłopiec, również jest dzieckiem Urfana Sh. i Olgi.

Jak wcześniej informowały brytyjskie media, 36-letnia Olga w 2009 roku poślubiła pochodzącego z Pakistanu kierowcę taksówki Urfana Sh., ale w 2017 roku rozwiedli się, a dwa lata później sąd przyznał wyłączną opiekę nad Sarą i jej starszym bratem ich ojcu. Polka ujawniła, że od tego czasu tylko dwa razy pozwolono jej zobaczyć się z córką, ale utrzymywały regularny kontakt telefoniczny do 2021 roku, kiedy pod wpływem Beinash B. został on ucięty niemal całkowicie.

