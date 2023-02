Wizyta Bidena w Polsce. "Jego przemówienie może być gamechangerem"

Nadchodząca wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce była jednym z głównych tematów programu 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET. Prowadzący Andrzej Stankiewicz zwrócił uwagę, że po wybuchu wojny zmieniła się sytuacja międzynarodowa i Biden, który dotychczas “omijał Polskę szerokim łukiem”, przyjeżdża do naszego kraju po raz drugi w ciągu roku.

- Fakt jest faktem, że jest po raz drugi. Prezydent Donald Trump był raz - zaznaczył europoseł PiS Ryszard Czarnecki. - Czy zdecyduje się pan prezydent, żeby jego przemówienie była gamechangerem? Czy powie, że F-15 i F-16 będą do dyspozycji Ukrainy? […] Skoro się już szkoli ukraińskich pilotów, to te maszyny pewnie w końcu tam trafią. To dobrze - ocenił Czarnecki.

W trakcie wizyty Andrzej Duda ma przekonywać Bidena do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy oraz utworzenia magazynów sprzętu w Polsce. - Tak, to jest nasz cel. Wizyta pokaże też docenienenie Polski w wymiarze szerszym, europejskim. Polska stała się partnerem numer 1 USA w Unii Europejskiej, jak za Donalda Trumpa - stwierdził polityk PiS.

Aleksandra Gajewska z KO zwróciła uwagę, że oczekiwania w Stanach Zjednoczonych związane z wizytą Bidena w Polsce są bardzo wysokie. - Komentatorzy pozwalają sobie nawet na porównywanie tej wizyty do występu Kennedy’ego przed Bramą Brandenburską w Berlinie, gdy będzie się mówić, że świat wolności jest zjednoczony wobec zagrożeń, które czekają na Wschodzie. Oczekują, że Biden będzie nieugięty, na pewno tu przyjedzie z mocnym przekazem symbolicznym - mówiła Gajewska.

Andrzej Rozenek z PPS przypomniał, że obóz Zjednoczonej Prawicy był bardzo krytyczny wobec Joe Bidena i wspierał Trumpa. - Ta hipokryzja jest znakiem firmowym PiS-u […] Zmieniły się realia, także dzięki postawie polskich obywateli, którzy w sposób zdecydowany udzielili pomocy braciom ukraińskim. To nasi obywatele zasługują na wielką pochwałę i ordery. Tak mówi zresztą Biden, który tu przyjeżdża, by podziękować polskiemu narodowi - podkreślił.

Polityk dodał, że oczekuje w czasie tej wizyty spotkania Bidena z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Być może będzie to kluczowe dla rozwoju sytuacji w tej wojnie. Drugie oczekiwanie to wzmocnienie wschodniej flanki NATO, nie tylko Polski, ale też krajów nadbałtyckich czy Rumunii ze względu na niebezpieczną sytuację w Mołdawii […] Mam nadzieję, że pojawią się magazyny broni, bo armia ukraińska cierpi na brak amunicji. Mam nadzieję, że to pojawi się w ofercie. F-16 dla Ukrainy? Tych samolotów wolnych, które można by przekazać, na świecie po prostu nie ma - mówił Rozenek.

Artur Dziambor z Wolnościowców uważa, że gdyby Donald Trump był nadal prezydentem USA, to Rosja nie zaatakowałaby Ukrainy. - Był traktowany jako wariat z czerwonym guziczkiem, więc nikt mu nie podskakiwał i Rosja nie robiła żadnych szalonych ruchów. Za Bidena się rozzuchwaliła - przekonywał Dziambor.

- Zawsze obawiałem się Trumpa w kontaktach z Rosją, chociaż pewne konserwatywne elementy jego prezydentury mi się podobały - nawiązał do wypowiedzi przedmówcy senator PSL Jan Fillip Libicki. - Ja się boję przedsiębiorców w polityce. Oni podchodzą do tego biznesowo i uważam, że Trump zacząłby robić jakiś biznes z Putinem. Po wizycie [Bidena – red.] oczekiwałbym większego zaangażowania wojskowego Stanów Zjednoczonych w Polsce - mówił senator PSL.

Joe Biden będzie w Polsce w dniach 20-22 lutego. We wtorek 21 lutego o godz. 17:30 wygłosi przemówienie. Uroczystość odbędzie się w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie.

