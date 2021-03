– Rozumiem, że nie wyklucza się, że majątek mógł zebrać wcześniej, jak pracował w prywatnych firmach. Nie wiem, jak to było i nie sądzę, że Pan jest przekonany. Wiem tylko, że Daniel Obajtek nie jest lubiany po stronie opozycyjnych mediów, jak i polityków, bo dużo lepiej sobie radzi jako prezes Orlenu – mówił europoseł Patryk Jaki do Andrzeja Stankiewicza w programie „7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET”, komentując temat licznych nieruchomości Daniela Obajtka.

"7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" wrócił na antenę po blisko pięciu latach. Pierwszymi gośćmi Andrzeja Stankiewicza, gospodarza audycji, byli: Bartosz Arłukowicz (Koalicja Obywatelska), Patryk Jaki (Solidarna Polska - Zjednoczona Prawica), Joanna Mucha (Polska 2050 Szymona Hołowni), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) i Piotr Zgorzelski (PSL).

Prowadzący program Andrzej Stankiewicz odniósł się do zarzutów, które w przeszłości ciążyły na obecnym prezesie Orlenu. – Za poprzednich rządów Daniel Obajtek był pod lupą CBA i miał zarzuty korupcyjne skierowane do sądu, które Zbigniew Ziobro z sądu wycofał, więc nie jest tak, że wszystko było okej? – pytał Patryka Jakiego Andrzej Stankiewicz.

– Według mojej wiedzy ci, którzy go dzisiaj oskarżają, to są ci, którzy zostali skazani w prawomocnych procesach z Danielem Obajtkiem za bardzo poważne przestępstwa – odpowiedział europoseł i dodał, że ma ograniczone zaufanie do tych oskarżeń. – Pan zna Daniela Obajtka, prawda? Jesteście per Patryk i Daniel? – zapytał prowadzący program. Europoseł Solidarnej Polski przyznał, że zna się z prezesem Orlenu. – Pan bywał kiedyś w tych jego nieruchomościach, może się Pan w basenie kąpał przy jego willi? – dopytywał Andrzej Stankiewicz. – Pan raczy żartować. Nie, nie, absolutnie nie. Nic o tym nie wiedziałem – skomentował to pytanie Patryk Jaki.

– Jak to jest, że w prokuraturze znajduje się płyta z nagraniami rozmów Daniela Obajtka [...] i ta płyta ginie – dopytywał Stankiewicz. – Gdybyście mi dali wcześniej znać, to zapewne zebrałbym te informacje i byłoby mi dzisiaj łatwiej rozmawiać. A tak to nie dość, że nie widziałem [...] to mnie atakujecie pięciu na jednego – odpowiedział Patryk Jaki, odnosząc się do pozostałych gości programu. – Proszę się ze mną osobno umówić i sobie porozmawiamy, Proszę mnie nie stawiać w takiej sytuacji, że mamy pogadać o czymś sprzed kilku lat, a ja nie miałem tego jak przygotować – dodał europoseł. – Pan wtedy był w resorcie, nie musi pan się przygotowywać – sprostował prowadzący Andrzej Stankiewicz. – Pracowaliśmy nad setką ustaw. Nie odpowiadałem za legislację w tym przypadku – skomentował Jaki.

Arłukowicz: Ktoś pozwolił na te wszystkie rzeczy, które się tam dzieją

Do sprawy odniósł się również europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. – Dużo bardziej zastanawiające jest to, w jakim mechanizmie tacy ludzie funkcjonują i dlaczego wszyscy znajdują się w okolicach PiS-u. Myślę tutaj o Banasiu, Obajtku, Szumowskim, Glapińskim – powiedział Bartosz Arłukowicz w audycji "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET". – To cała sieć ludzi, która znalazła się w otoczeniu PiS i z jakiegoś powodu ktoś pozwolił na te wszystkie rzeczy, które się tam dzieją i z jakiegoś powodu ci ludzie nie ponoszą konsekwencji – dodał europoseł.

– Prokuratura wycofała postawione zarzuty Danielowi Obajtkowi. Przypomnę, że te zarzuty opisywały potencjalną tezę współpracy z grupą przestępczą, po to, żeby w styczniu 2018 r. tę sprawę całkowicie umorzyć. W lutym Obajtek został prezesem Orlenu. Warto zapytać, dlaczego? – komentował polityk. – W czerwcu 2016 roku stworzono poprawkę do Kodeksu Postępowania Karnego, która pozwoliła Prokuraturze wycofać postawione zarzuty i zmienić zasady co do odwołania takiego wycofania. Tak się stało w przypadku pana Obajtka – mówił Bartosz Arłukowicz.

Co do rozwoju tej sprawy wątpliwości nie miał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL. – Nikt chyba nie ma złudzeń, że w tej kadencji cokolwiek się wyjaśni – skomentował Zgorzelski. – To nie tylko Daniel Obajtek ukrywa swój majątek, przepisuje, przekazuje. Tego typu działania towarzyszyły majątkom premiera Morawieckiego, podobnie było z majątkiem ministra Szumowskiego. To cecha charakterystyczna elity PiS – stwierdził wicemarszałek Sejmu.

Patryk Jaki był pytany Andrzeja Stankiewicza, dlaczego w takim razie zmienione zostało prawo, by wycofać zarzuty dla Daniela Obajtka. – Nie pamiętam i nie mam dostępu do akt – odpowiedział europoseł.

– Mnie tutaj nic nie dziwi, bo to nie pierwsza sytuacja, gdy zmieniane jest prawo pod siebie. Taka jest metoda działania PiS – tak odniosła się do sprawy Obajtka posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. – Wszystkie osoby wokół Jarosława Kaczyńskiego i wywodzą się z obozu Zjednoczonej Prawicy, mają coś za uszami – dodała.

– Wydaje mi się, że ta sytuacja unaocznia nam jedną rzecz: że tego typu rządy to jest droga w jedną stronę. Ten rząd nie może nie skręcić sądów i mediów. To jest jedna z wielu osób. Ten rząd zrobi wszystko, żeby nie można było ich osądzić – mówiła z kolei posłanka Joanna Mucha. – Instytucje państwa pokazały, co robią. Prokuratura już wycofała sprawę – dodała posłanka ruchu Polska 2050.

"7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" wrócił na antenę po blisko pięciu latach. Kultowy niedzielny program publicystyczny z najważniejszymi tematami mijającego tygodnia, komentarzami, opiniami i gorącymi dyskusjami od 14 marca będzie emitowany w każdą niedzielę po 9:00 i potrwa godzinę. Audycja powstaje we współpracy z Onetem. Będzie ją można zobaczyć na żywo na RadioZET.pl, a także na głównej stronie portalu Onet.pl oraz na profilach Radia ZET i Onetu na Facebooku.

