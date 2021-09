– Okupacja sowiecka, niemiecka i brukselska, trzy okupacje w słowach posła Suskiego. Panu się to podoba? – pytał posła PiS redaktor Andrzej Stankiewicz.

– Były też inne wypowiedzi znacznie ważniejszych polityków, na przykład premiera – stwierdził Marcin Horała.

Poseł PiS odcina się od słów o "okupacji brukselskiej". "Zawsze mi bliżej do premiera"

– Premier się od tego odciął. Panu jest bliżej do wypowiedzi premiera, czy Suskiego, Terleckiego i Ziobry? – dopytywał prowadzący program 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET.

– Panie redaktorze, mi zawsze jest bliżej do wypowiedzi premiera – powiedział poseł PiS. – Nie zgadzam się z tą wypowiedzią, żeby było jasne. I PiS też się nie zgadza. To nie jest oficjalne stanowisko naszej partii – dodał Horała.

– Za kogo pan mówi? Suski też jest w Prawie i Sprawiedliwości. Sam się z sobą nie zgadza? – dopytywał prowadzący programu.

– Jest to opinia posła Suskiego. Nie jest to stanowisko naszej formacji, ani rządu – odpowiedział Marcin Horała. – Unia Europejska, to nie jest Kościół, to nie jest pan Bóg, którego nie można obrazić, którego trzeba czcić i wielbić na kolanach. To jest instytucja międzynarodowa, w której mamy swoje prawa i możemy o nie zabiegać – dodał poseł PiS.

RadioZET.pl