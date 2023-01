500 plus do emerytury. Jest nowy pomysł na „wydłużenie” wieku emerytalnego

Emerytury mogą być wyższe, ale nie za sprawą kosztownych, dodatkowych świadczeń oferowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, lecz zachęt, by pozostać na rynku pracy – zaproponował były polityk Nowoczesnej Ryszard Petru. Gość Radia ZET wskazał także, że „Donald Tusk nie powinien przepraszać za podwyżkę wieku emerytalnego”.

500 plus do emerytury. Petru: trzeba zachęcać do pozostania na rynku pracy

Zamiast trzynastek i czternastek gratyfikacja finansowa za pozostanie na rynku pracy. Każda kobieta po 60. roku życia i mężczyzna po 65. roku życia, którzy pozostaliby na rynku pracy, rezygnując z emerytury i powiększając kapitał emerytalny, otrzymaliby dodatkowe 500 zł do emerytury za każdy dodatkowy rok pracy – zaproponował Ryszard Petru.

Zdaniem ekonomisty należy dążyć do podniesienia wieku emerytalnego, ale nie poprzez zmianę prawa, lecz zachęty. Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość także „efektywnie wydłużyło wiek emerytalny” zwalniając pracujących seniorów z podatku. Petru zaproponował zaś dodatkowe 500 plus do emerytury.

Chciałbym pokazać, że należy podwyższać wiek emerytalny, ale można robić to przez zachęty finansowe – za każdy dodatkowy rok pracy emerytura byłaby miesięcznie wyższa o 500 złotych. Po to, byśmy wszyscy nie żyli na poziomie biedaemerytur Ryszard Petru

Były polityk pytany o podwyższenie wieku emerytalnego za czasów PO powiedział, że Tusk „niepotrzebnie przepraszał za podwyżkę wieku emerytalnego”. – To był właściwy ruch, musimy pracować dłużej, by nie mieć biedaemerytury – podsumował ekonomista.

