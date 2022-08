Może brakować kolejnego produktu. "Sytuacja jest trudna"

Węgiel już stał się towarem deficytowym. Jego dostępność zmalała, a ceny poszły w górę, co zmusiło rząd do podjęcia decyzji o dopłatach do węgla. Jak ostrzegają eksperci, deficyt węglowy może wpłynąć na produkcję cementu, której ograniczenie grozi wstrzymaniem wielu kluczowych dla kraju inwestycji.

Nie tylko węgiel. Zabraknąć może także cementu

Dziennik przypomniał, że Polska jest drugim największym producentem cementu w Europie. Branża ostrzega, że przez niedobory węgla zabraknąć może także cementu, do czego może dojść już jesienią tego roku. Dlaczego? Poseł PSL Paweł Bejda zasugerował podczas debaty sejmowej, że węgiel, którego może zabraknąć, w pierwszej kolejności trafi do gospodarstw domowych, firmy nie będą więc priorytetowymi odbiorcami surowca.

- Branża cementowa w tej chwili ma zapasy węgla do końca sierpnia. Mało tego. Polska Grupa Górnicza wypowiedziała też umowy wielu cementowniom - dodał Bejda.

Dziennik przypomniał, że łączne zużycie węgla przez polskie cementownie wynosi ponad pół miliona ton rocznie. Węgiel stanowi jedną trzecią paliwa spalanego w cementowniach. Jeśli tego surowca zabraknie, to utrzymanie produkcji cementu na stałym poziomie wiązać się będzie z koniecznością szukania alternatywnych źródeł energii, a to może okazać się kosztowne.

- Sytuacja jest trudna. Cała branża ma problemy z tym, żeby do końca roku zakontraktować dostawy na odpowiednim poziomie – mówił dla „GW” Stanisław Sobczyk, wiceprezes zarządu Lafarge Polska.

Branża ostrzegła, że zastój produkcji spowoduje wstrzymanie prac budowlanych po stronie kontrahentów. - Mniej cementu, to mniej inwestycji we wszystko. W drogi, mosty, w wiadukty, lotniska – mówili przedstawiciele branży.

RadioZET.pl/”Gazeta Wyborcza”