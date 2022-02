Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy. Będą dodatkowe dni wolne

Rynek pracy jest w Polsce w trakcie zmian. Przez pandemię pracownicy w wielu sektorach zaczęli dyktować warunki, a dotkniętym lockdownami przedsiębiorcom trudniej będzie rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę.

Zmiany w kodeksie pracy ucieszą rodziców. Z informacji podanych przez „Dziennik Gazetę Prawną” wynika, że urlop rodzicielski zostanie wydłużony o dwa miesiące.

Urlop rodzicielski. Zmiana przepisów w kodeksie pracy

Nowe przepisy będą korzystniejsze dla pracowników niż dla przedsiębiorców. Z projektu nowelizacji kodeksu pracy, opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych rządu wynika, że zatrudnieni mogą liczyć na dodatkowe dni wolne od pracy.

W dokumencie uwzględniono aż 9 tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego. Taki zapis wymusza unijna dyrektywa work-life balance. Zrzeszone kraje muszą wprowadzić zmiany do sierpnia 2022 roku.

Co się zmieni? Ojcowie będą mieć zagwarantowane dni wolne na opiekę nad maluchem. Będą one przysługiwać niezależnie od urlopu matek, które mają prawo do wykorzystania rocznego urlopu po narodzinach dziecka.

Z kolei wszyscy zatrudnieni zyskają pięć dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego, w trakcie którego będą mogli zajmować się niesamodzielnymi członkami rodziny, np. dziadkami. W razie nagłego wypadku lub choroby każdy pracownik będzie mógł też skorzystać z dwóch dni zwolnienia z pracy, za które otrzyma połowę wynagrodzenia "DGP"

Pracownicy niektórych instytucji do swojego kalendarza urlopowego mogą dopisać dzień wolny z powodu przyjęcia szczepienia przeciwko koronawirusowi. Urlop wprowadzono, by dać pracownikom wystarczająco dużo czasu na dojście do siebie po szczepieniu.

RadioZET.pl/DGP