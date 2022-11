Wakacje zusowskie. Kukiz: pomogliśmy kredytobiorcom, pomóżmy przedsiębiorcom

ZUS to ogromne obciążenie dla małych przedsiębiorstw: co miesiąc, bez brania pod uwagę przychodów oraz osiągania zysków bądź ponoszenia strat, samozatrudnieni muszą płacić pokaźne składki. W 2022 roku to nieco ponad 1200 zł miesięcznie, w 2023 roku składka wzrośnie rekordowo o ponad 200 zł na miesiąc. – Skoro mamy sytuację kryzysową na całym świecie, to powinniśmy wprowadzić wakacje zusowskie – powiedział nam Paweł Kukiz.

Wakacje zusowskie. Zawieszenie składek na czas kryzysu

Wakacje kredytowe uratowały Polaków, którzy nie byli w stanie spłacać rat zaciągniętych kredytów: z powodu inflacji i podwyższania stóp procentowych kwota do zapłaty bankom wzrosła o 100 procent. Według przyjętej ustawy, jednej raty na kwartał można nie płacić, jest ona przenoszona na koniec okresu kredytowego.

Podobne rozwiązanie, tyle że dotyczące składek ZUS, zaproponował Paweł Kukiz. Poseł powiedział RadioZET.pl, że przedsiębiorcy z powodu ogólnoświatowego kryzysu znaleźli się w kłopotach nie mniejszych od tych, które dotknęły kredytobiorców.

- Wakacje zusowskie to półśrodek, dążymy przede wszystkim do dobrowolności ZUS-u i modelu bardzo zbliżonego do niemieckiego. Moje prywatne zdanie jest takie, że skoro mamy do czynienia z sytuacją kryzysową na całym świecie, to jeśli możemy zrobić wakacje kredytowe dla obywateli, powinniśmy także wprowadzić wakacje zusowskie dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą – stwierdził Kukiz.

Jak miałaby wyglądać wakacje zusowskie? Zdaniem posła ochrona przedsiębiorców przed ZUS-em powinna potrwać -3 lata, dopóki odczuwać będziemy skutki kryzysu i spowolnienie wzrostu gospodarczego.

- Można przesunąć dwa-trzy lata okresu składkowego w czasie. Zakładam optymistycznie, że za rok czy za dwa lata gospodarka będzie hulała pełną parą, wtedy przedsiębiorca będzie mógł nadpłacić swoje należności korzystając z lepszej koniunktury – stwierdził Kukiz.

Szef Kukiz’15 wsparł ponadto ideę dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, argumentując, że wysokie koszty stałe przeszkadzają małym biznesom w rozwijaniu się poprzez operowanie zdobytym kapitałem.

- Dam prosty przykład: jeżeli ktoś handluje parasolami i dobrze mu to idzie, i w pewnym momencie ma do wyboru: albo wydam te 1500 zł na ZUS i nie zarobię już ani grosza więcej, albo kupię jeszcze jedną partię towaru, po sprzedaży której będą w stanie zapłacić w przyszłości 4 składki do ZUS-u, to taką możliwość wyboru obywatel powinien mieć. Tak powinno być w normalnym, demokratycznym państwie – zadeklarował Paweł Kukiz.

RadioZET.pl