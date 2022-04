ZUS zaczął przyjmować wnioski o dodatek do 500 plus. Trzeba się spieszyć

500 plus może zostać poszerzone o dodatkowe świadczenie warte 400 zł. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o dopłaty do pobytu dzieci w placówce opiekuńczej. Szybkie złożenie dokumentów pozwoli otrzymać wyrównanie od stycznia.

500 plus nie zostało co prawda zwaloryzowane, przez co mocno straciło na wartości, w ramach Polskiego Ładu wprowadzono za to dodatkowe świadczenia dla rodziców. Pierwszym z nich jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, szybko okrzyknięty „1000 plus”.

Osoby, które RKO nie pobierają, mogą od 1 kwietnia starać się o „400 plus”, czyli wynoszące maksimum 400 zł dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub wynajęcia dziennego opiekuna.

400 plus ruszyło. Wnioski o dodatek do 500 plus przyjmowane przez ZUS

400 plus przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, a ich dziecko (może być pierwsze w rodzinie) uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub zajmuje się nim opiekun. Warunkiem otrzymania dodatkowego wsparcia jest obecność placówki opiekuńczej lub opiekuna na odpowiednim rejestrze.

- Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe – wskazała Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Uścińska dodała, nowy dodatek do 500 plus będzie przekazywane bezpośrednio do wskazanej przez rodzica placówki opiekuńczej, obniżając koszty o maksimum 400 zł. Wysokość dofinansowania będzie niższa, jeśli opłaty pobierane przez placówkę są niższe od wyznaczonego górnego limitu.

Wnioski o 400 plus można składać wyłącznie elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub za pośrednictwem serwisów transakcyjnych wybranych banków. Złożenie dokumentów do końca maja 2022 gwarantować będzie przyznanie dofinansowania wstecz, od 1 stycznia, jeśli dziecko uczęszczało już wtedy do przedszkola.

RadioZET.pl/ZUS