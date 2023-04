Bank PKO BP organizuje szkolenie o inflacji. Miejsce spotkania? Sycylia

Dziennikarze śledczy Radia ZET i radiozet.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca dotarli do zaproszenia, jakie PKO BP rozsyłał do swoich największych klientów. To między innymi spółki Skarbu Państwa. Bank zaprasza na wyjazd szkoleniowo-relacyjny, który określa jako "Sycylijskie Dolce Vita". Ma dojść do skutku w dniach 12-15 maja. Miejscem docelowym ma być wschodnie wybrzeże Sycylii. Z dołączonej mapki wynika, że chodzi między innymi o miasto Katania u podnóża wulkanu Etna.