Firmy nie chcą zatrudniać. Liczba nowych ofert o pracę spada

Rynek pracy czekają niełatwe miesiące. Choć sezon wiosenny wiąże się zwykle z nowymi ofertami pracy w rolnictwie, budownictwie czy w branży gastronomicznej, to o pracę i tak może być trudno. Liczba ofert pracy z miesiąca na miesiąc wzrosła, ale w skali roku rynek pracy spowolnił.

Coraz trudniej znaleźć pracę? Nowe dane z rynku

W marcu 2023 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 325,5 tys. nowych ogłoszeń o pracę. „To spadek o 10 proc. rok do roku i druga najniższa roczna dynamika od 24 miesięcy” – podali analitycy w raporcie „Oferty pracy w Polsce. Monitoring procesów rekrutacyjnych na polskim rynku pracy. Marzec 2023”.

Marcowy wynik jest jednak wyższy niż w lutym, jednak to pokłosie sezonowości na rynku pracy. Wiosną otwierają się ogródki piwne, atrakcje turystyczne, zaś na budowach czy w sadach ruszają kolejne prace, wymagające dodatkowych pracowników.

„Gdyby jednak w polskiej gospodarce widoczne było wyraźne pogorszenie koniunktury, owa sezonowość byłaby niewystarczająca do utrzymania tak znaczących wzrostów. Wydaje się więc, że pewne spowolnienie na polskim rynku pracy występuje i może wręcz przybierać na sile, zwłaszcza kiedy miną sprzyjające czynniki sezonowe, jednak do głębokiego kryzysu nadal polskiej gospodarce daleko” – podsumowano w raporcie.

- Rynek pracy zwalnia, ale nadal jest silny, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę wstrząsów, jakie od ponad roku dotykają polską gospodarkę. Najnowsze dane, za marzec, dobrze wpisują się w tę ocenę. Liczba ofert pracy w ujęciu rocznym lekko się kurczy, ale w ujęciu miesięcznym rośnie, co pokazuje, że pracodawcy zachowują duży spokój – mówiła Monika Smulewicz, Partner Outsourcing płac i kadr Grant Thornton.

Kogo obecnie i najbliższym czasie poszukiwać będą pracodawcy. Co trzecia oferta dotyczy branży finansowej, nieustannie rośnie też popyt na pracowników medycznych. Co ciekawe, spadki odnotowano w przypadku dotychczasowych „pewniaków” na rynku pracy, czyli pracowników fizycznych i specjalistów IT. Nieco mniej ofert do wyboru będą mieli także HR-owcy, marketingowcy i prawnicy.

RadioZET.pl/Grant Thornton