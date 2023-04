Gigantyczna wygrana w Polsce. Kumulacja Lotto rosła od 11 marca

Wyniki losowanie Lotto z wtorku 4 kwietnia to: 15,17, 26, 31, 35, 46. Jak przekazał Totalizator Sportowy, nowy milioner zaufał swojemu szczęściu i zagrał popularną metodą na chybił trafił.

"Szóstka" w Lotto padła w Bielanach Wrocławskich

Szczęśliwy kupon nabyto w punkcie Lotto przy ulicy Wrocławskiej 31A (sklep Żabka) w Bielanach Wrocławskich w województwie dolnośląskim. "Szóstka", czyli główna wygrana, wynosi dokładnie 19 439 769,80 zł. Pieniądze, które trafią na konto gracza, zostaną pomniejszone o 10-procentowy podatek.

Ponadto w warszawskiej kolekturze przy ulicy Grójeckiej 95 trafiono 1 000 000 zł w Lotto Plus. Wylosowane liczby to: 1, 18, 22, 26, 33, 36. Łączna liczba Lottomilionerów w stolicy wynosi 131, a w całej Polsce – 1502.

Kumulacja Lotto i Eurojackpot

Aby zagrać w Lotto, trzeba wytypować 6 liczb z 49 – samodzielnie, na chybił trafił lub w sposób mieszany (mix). Cena zakładu to 3 złote. Kolejne losowanie i szansa na wygraną w Lotto już w czwartek 6 kwietnia. Do zgarnięcia są 2 miliony złotych, a po dopłaceniu złotówki do zakładu także milion w Lotto Plus. Dodatkowo kumulacja w Eurojackpot wynosi aż 80 milionów złotych. Losowanie tej gry odbędzie się w piątek 7 kwietnia.

RadioZET.pl